Ефремов отменил свое затворничество ради этого: куда он ездил и зачем

Михаил Ефремов неожиданно появился на церемонии прощания с Александром Миттой, но сделал все возможное, чтобы остаться незамеченным. Об этом сообщает Passion.ru.

Источники с места событий рассказали, что Ефремов, сыгравший в легендарном сериале Митты «Граница. Таежный роман», тайно посетил траурное мероприятие в ЦДЛ 17 июля, избегая фотокамер и публичности.

В зале собрались известные деятели культуры — от Михаила Горевого до Гарика Сукачева. Особое внимание привлекла Татьяна Тарасова, которая, несмотря на проблемы со здоровьем, поднялась с инвалидного кресла, чтобы попрощаться с режиссером. На этом фоне отсутствие Ефремова в кадрах выглядело заметным, пока не выяснилось, что актер все же присутствовал. Это первое неофициальное появление Ефремова после освобождения по УДО в апреле 2025 года.

Напомним, что Александр Митта скончался 14 июля на 93-м году жизни после борьбы с раком почки. Его последние дни прошли в хосписе, куда режиссера госпитализировали 30 июня с глубоким угнетением сознания. Состояние могло ухудшиться, по данным KP.RU, после семейной трагедии.

Ранее сообщалось, что 17 июля умер известный режиссер Юрий Кара.