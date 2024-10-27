SHOT: кинокомпания, снявшая «Брат-2», подала иск к бизнесмену из-за слов из фильма

Кинокомпания «СТВ», снявшая «Брата-2», будет судиться с бизнесменом из Липецка из-за слов из фильма, которые тот использовал для мерча. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Речь идет о фляжках для алкоголя, которую предприниматель продавал с цитатой главного героя Данилы Багрова на маркетплейсе Wildberries.

Отмечается, что «СТВ» намерена отсудить у 36-летнего бизнесмена 100 тыс. руб. Кинокомпания утверждает, что все права на фильм «Брат-2», в том числе цитаты из него, принадлежат ей.

Сам предприниматель категорически не согласен с «СТВ». Он считает, что фраза героя Сергея Бодрова-младшего давно вошла в обиход среди народа, а значит, использовать ее можно как угодно и где угодно.

«Брат 2» — российская криминальная драма 2000 года, снятая режиссером Алексеем Балабановом. Повествование киноленты происходит вокруг молодого человека в лихие 90-е. Друг главного героя обращается к нему за помощью, из-за чего Багрову приходится отправиться в США вместе с братом Виктором. Эту роль, как и в прошлом фильме, исполнил Виктор Сухоруков.

Кинокомпания СТВ основана в Санкт-Петербурге в 1992 году Алексеем Балабановым, Сергеем Сельяновым и Василием Григорьевым. СТВ выпустила более 160 фильмов, в «Сестры», «Груз 200», «Блокпост».

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