SHOT: Гуфа и Айзу могут лишить родительских прав из-за скандала с наркотиками

Рэпера Алексея Долматов, известного как Гуф, и его экс-супругу Айзу Анохину могут лишить родительских прав из-за скандала с наркотическими веществами, пишет SHOT.

Отмечается, что на семью Гуфа обратила внимание детский омбудсмен по Москве Ольга Ярославская после скандала вокруг рэпера и потасовкой в подмосковной бане. Кроме того, вопросы вызвала публикация Айзы в соцсетях, где она на видео проверяет «кошелек» сына на наличие наркотиков.

По данным SHOT, уполномоченный по правам ребенка проверит, как Гуф и Айза исполняют свои родительские обязанности. У пары есть общий сын — 14-летний Сэм, который живет с матерью. Также Айза воспитывает 8-летнего Элвиса, родившегося от бизнесмена Дмитрий Анохина.

Скандал вокруг Гуфа возник после того, как несколько дней назад он вступил в перепалку с сотрудником полиции в Подмосковье. Там он отдыхал на даче и в состоянии опьянения вел себя агрессивно.

Как ранее сообщил ТАСС, рэперу грозит до семи лет лишения свободы из-за инцидента в подмосковной Апрелевке. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту инцидента.