SHOT: подмосковный замок Галкина и Пугачевой разваливается на глазах

Замок Максима Галкина* и Аллы Пугачевой в подмосковном поселке Грязь заметно приходит в упадок, его стены укрыл большой слой грибка. Телеграм-канал SHOT разместил снимки поместья певицы и комика-иноагента.

По информации канала, состояние резиденции звездной пары оставляет желать лучшего. Ранее яркие стены теряют свою насыщенность, на некоторых участках уже образовался значительный слой плесени.

Части кирпичной кладки с крыши и дымоходов отваливаются. В некоторых местах кровли видно ржавчину. Тем не менее в доме Пугачевой и Галкина периодически бывают их помощники, контролирующие состояние недвижимости. Эксперты оценивают, что на содержание особняка у знаменитостей тратится около 500 тыс. руб. ежемесячно.

Алла Пугачева в основном проводит время на Кипре, в то время как Максим Галкин активно выступает и готовится к масштабному европейскому туру, который начнется 12 февраля с концерта в Валенсии, Испания.

Ранее депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов заявил, что собственность на родине решено не отбирать у основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* и юмориста Галкина, потому что у них могут до сих пор быть связи в высших кругах.

*признаны иноагентами в РФ.