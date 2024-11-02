SHOT: товарный знак SHAMAN «Я русский» прошел первый этап экспертизы в Роспатенте

По информации источника, первый этап экспертизы уже завершен в Роспатенте. В ведомстве уточнили, что этот процесс занимает несколько проверок.

Ранее активисты из организации «Зов народа» потребовали запретить регистрацию слогана «Я русский», а также других товарных знаков, содержащих указания на национальность. По словам руководителя движения Светланы Кузнецовой, карьера SHAMANа как певца из-за этих действий закончена.

«Он предал себя и свое творчество. На первый план у него вышли ценности материального уровня», — отметила она.

Под маркой «Я русский» SHAMAN планирует выпускать водку, дезодоранты, воск для пола, гели для массажей, средства для ногтей, мыло для стирки и множество других товаров. Как отметил сам артист, его основная цель заключается в защите своей репутации, так как многие предприниматели без разрешения выпускают продукцию под слоганом «Я русский» и зачастую производят «низкокачественный ширпотреб» с его изображением.

Ранее сообщалось, что SHAMAN проведет концерты в двух городах ХМАО.