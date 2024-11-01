SHAMAN собрался покорить два города ХМАО

Артист Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, выступит с концертами в двух городах Ханты-Мансийского автономного округа. Как сообщает ugra-news.ru , мероприятия запланированы на 2025 год.

Концерты пройдут в Ханты-Мансийске и Нижневартовске накануне Дня Победы. Информация появилась на официальном сайте SHAMAN. Первое выступление пройдет 22 апреля, второе — 25 числа того же месяца.

«Сделаем все для победы, а победу — еще ближе!» — отмечает в интервью Ярослав Дронов.

Гастроли Дронова охватят свыше ста городов России. Концертную программу назвали символично: «Победа!». События посвятят 80-летию со дня окончания ВОВ.

Ранее сообщалось, что Ярослава Дронова застукали за кулисами с новой возлюбленной после развода.