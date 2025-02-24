SHOT: у осужденного за смертельную аварию Ефремова нашли смартфон

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области, оказался в центре нового скандала — у него обнаружили смартфон, сообщил SHOT.

По информации источника, из-за этого возможность получения условно-досрочного освобождения (УДО) оказалась под срывом. В настоящее время сотрудники ИК проводят проверку.

Как пишет SHOT, в колонии накануне прошли оперативные мероприятия по выявлению запрещенных предметов среди заключенных. Об этом осужденные были проинформированы заранее. Во время осмотра в ящике с личными вещами Ефремова нашли мобильный телефон с возможностью выхода в интернет.

Пока не ясно, каким образом устройство попало к актеру, поскольку в ИК-4 внедрены строгие правила относительно наличия «гражданских» предметов.

Теперь шансы Ефремова на получение УДО существенно снизились. Для того чтобы выйти из колонии раньше срока, актеру предстоит доказать, что телефон не принадлежит ему и он не имеет к нему никакого отношения.

Напомним, в июне 2020 года Ефремов стал участником смертельного ДТП на Садовом кольце в Москве. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, в результате чего погиб мужчина, управлявший им. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Ефремова приговорили к 7,5 года колонии. Он уже отсидел около половины срока.

Ранее сообщалось, что для проведения проб с Михаилом Ефремовым в колонии выстроилась очередь из режиссеров.