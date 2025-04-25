SHOT: у российского актера Сергея Никоненко нашли новообразование
SHOT: у актера Никоненко нашли новообразование с подозрением на онкологию
Фото: [rutube.ru/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ]
Народный артист РСФСР Сергей Никоненко, известный по ролям в таких фильмах, как «Гардемарины, вперед!» и «Каменская», находится под наблюдением врачей после выявления новообразования предстательной железы. Об этом сообщил SHOT.
Как передает телеграм-канал, 84-летний актер был доставлен в стационар после рекомендации жены. Накануне у Никоненко происходили частые скачки давления.
Отмечается, что, помимо подозрения на онкологию, врачи выявили у артиста несколько других заболеваний. Их характер на раскрывается.
Несмотря на результаты обследования, артист продолжает активную творческую деятельность, участвуя в театральных постановках и гастрольных турне по городам России.
Сергей Никоненко родился 16 апреля 1939 года и на протяжении своей долгой карьеры зарекомендовал себя как один из самых любимых и талантливых актеров российского кино.
Ранее сообщалось, что в Москве врачи спасли пациентку с редким видом раковой опухоли.