В Москве спасли пациентку с редким видом раковой опухоли

В Новоуренгойской ЦГБ профессионализм врачей помог выявить у пациентки агрессивную и не самую распространенную форму рака, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на медучреждение.

К медикам жительница газовой столицы ЯНАО обратилась из-за резкого ухудшения зрения. Ее осмотрели офтальмолог Денис Ведяшкин. Первичные проверки показали, что у пациентки меланома хориоидея — редкая и агрессивная злокачественная опухоль глаза.

После подтверждения диагноза стали продумывать план операции и лечения. Врачи провели телемедицинскую консультацию с ведущими специалистами федеральных центров, чтобы учесть все риски.

Вмешательство проводили уже в отделении онкологии и радиологии МНТК «Микрохирургия глаза» им. Федорова в Москве. Специалисты сделали комбинированную операцию, в том числе провели транспупиллярную термотерапию, воздействуя на область опухоли с помощью тепла.

В результате московским врачам удалось сохранить зрение женщины и функциональность глаза. Далее ей предстоит восстановление и ряд обследований.

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