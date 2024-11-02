SHOT: умерла актриса Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана»

Советская и российская актриса Лидия Ильина ушла из жизни на 78-м году, сообщил SHOT.

По информации источника, артистка умерла в Люберецкой больнице. Предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Помочь женщине врачам не удалось.

Отмечается, что последние месяцы Ильина не вставала с кровати. До этого она передвигалась на инвалидной коляске. Похоронят артистку на Люберецком кладбище. Организацией похорон занимается ее дочь.

Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года. Она училась в музыкальной школе, а затем поступила на театрально-режиссерский факультет Музыкально-театрального училища им. Палантая в Йошкар-Оле.

Зрители в основном запомнили Лидию Викторовну по ролям матерей и бабушек.

С 2010 года Ильина активно снималась в кино и сериалах. Ее фильмография насчитывает 70 телевизионных работ. Одной из запоминающихся ролей стала бабушка Ералаша в популярном в конце 2023 года сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Также Лидия Викторовна сыграла мать Дины в сериале «Тест на беременность-2». Актриса появлялась в известных сериалах, таких как «Интерны», «Ивановы-Ивановы», «Склифосовский», «Война семей», «Гусар», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Полицейский с Рублевки», «Чикатило», «Кибердеревня».

Последней работой Лидии Викторовны стал сериал «Галя, у нас отмена-2», который вышел на экраны в 2024 году.

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