SHOT: умерла актриса Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана»
Ушла из жизни актриса Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана»
Фото: [freepik.com]
Советская и российская актриса Лидия Ильина ушла из жизни на 78-м году, сообщил SHOT.
По информации источника, артистка умерла в Люберецкой больнице. Предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Помочь женщине врачам не удалось.
Отмечается, что последние месяцы Ильина не вставала с кровати. До этого она передвигалась на инвалидной коляске. Похоронят артистку на Люберецком кладбище. Организацией похорон занимается ее дочь.
Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года. Она училась в музыкальной школе, а затем поступила на театрально-режиссерский факультет Музыкально-театрального училища им. Палантая в Йошкар-Оле.
Зрители в основном запомнили Лидию Викторовну по ролям матерей и бабушек.
С 2010 года Ильина активно снималась в кино и сериалах. Ее фильмография насчитывает 70 телевизионных работ. Одной из запоминающихся ролей стала бабушка Ералаша в популярном в конце 2023 года сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Также Лидия Викторовна сыграла мать Дины в сериале «Тест на беременность-2». Актриса появлялась в известных сериалах, таких как «Интерны», «Ивановы-Ивановы», «Склифосовский», «Война семей», «Гусар», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Полицейский с Рублевки», «Чикатило», «Кибердеревня».
Последней работой Лидии Викторовны стал сериал «Галя, у нас отмена-2», который вышел на экраны в 2024 году.
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