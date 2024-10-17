SHOT: в честь актера Романа Мадянова хотят назвать улицу в Москве

Как сообщил SHOT, с данной инициативой к Министерству культуры Российской Федерации обратились представители общественного движения «Зов народа». По их мнению, это позволит увековечить память актера, который завоевал любовь и признание у зрителей в России.

По мнению адептов инициативы, важность увековечения памяти художников, оставивших значимый след в культуре страны, не подлежит сомнению. Работа артиста стала частью культурного наследия, и упоминание о нем в городском пространстве может вдохновлять новые поколения актеров.

Роман Мадянов ушел из жизни 25 сентября в возрасте 62 лет. Он был четырежды награжден премией «Ника» и получил премию «Золотой орел» за свои роли в фильмах «12» и «Левиафан».

Актер известен своими работами в популярных сериалах, таких как «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин», а также в фильмах «СуперБобровы», «По щучьему велению» и «Команда мечты».

Ранее Мадянову предложили дать звание народного артиста России посмертно.