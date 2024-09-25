Актеру Роману Мадянову предложили дать звание народного артиста России посмертно

Известному актеру Роману Мадянову хотят дать звание народного артиста России посмертно. Об этом вечером в среду, 25 сентября, пишет SHOT, ссылаясь на данные из обращения «Ветеранов России».

Представители именно этой организации отметили особый вклад Мадянова в развитие театрального и киноискусства. За всю свою карьеру Мадянов снялся почти в 200 сериалах и фильмах (среди самых известных - роль в «Солдатах» и «Левиафане»), а также на его счету и не меньше 20 театральных ролей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Мадянов скончался на 63-м году жизни из-за тяжелого заболевания. Известному актеру диагностировали рак еще в 2020 году.