SHOT: звезда турецких сериалов Озчивит разочаровал московских фанаток, выложивших по 50 тысяч рублей за встречу с ним

Российские поклонницы турецкого актера Бурака Озчивита выложили по 50 тысяч рублей за эксклюзивную встречу с ним, но были разочарованы коротким общением с кумиром, рассказывает SHOT.

Звезда культовых сериалов «Великолепный век», «Королек — птичка певчая» и «Черная любовь» прилетел в Москву, где дал концерт, на котором он исполнил «Калинку». После этого Озчивит отправился на закрытую фан-вечеринку с входным билетом за 50 тысяч рублей.

Участницы вечеринки рассказали каналу, что толком пообщаться со звездой не получилось. Бурак выглядел уставшим после 2,5-часового концерта, неохотно фотографировался и давал автографы. Через полчаса он свернул мероприятие.

Актер поехал ужинать в турецкий ресторан «Левантин» в центре Москвы. Отведав кебабов, Озчивит вернулся в отель далеко за полночь. Тем не менее, там его вновь поджидали фанатки. На общение с ними у звезды сил уже совсем не оказалось — актер отделался парой фотографий.