Умер заслуженный артист России Владимир Григорьев

На 75-м году жизни скончался Владимир Григорьев, заслуженный артист России. О смерти актера проинформировали в Московском драматическом театре имени Пушкина. Информация о том, когда и где пройдет прощание, появится позже, сообщило РИА Новости.

«Вчера вечером не стало заслуженного артиста России Владимира Григорьева. Для нас это невосполнимая утрата... Мы выражаем соболезнования близким Владимира Евгеньевича. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале театра.

Владимир Григорьев появился на свет 26 августа 1952 года в Волгограде. Его путь в Театре Пушкина начался еще до получения диплома: в 1975 году, будучи студентом выпускного курса ГИТИСа, он уже вошел в труппу. Приглашение от режиссера Алексея Говорухо стало поворотным моментом — артиста задействовали в спектакле «Разбойники».

Судьба словно торопила события: в день вручения дипломов Григорьев уже был на гастролях вместе с театром. Этой сцене он оставался предан более 50 лет. За время работы актер воплотил на подмостках множество образов — среди них Роллер в «Разбойниках», Шансонье в «Блэзе», Попугай в «Острове сокровищ», Инквизитор в «Жанне Д’Арк» и Антонио в «Великой магии».

Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни умерла сыгравшая в фильме «Десять негритят» актриса Эльке Зоммер.