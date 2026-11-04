Voice: Максим Фадеев назвал «Новую волну» «хуторским кооперативом имени Игоря Крутого»

Музыкант Максим Фадеев обрушился с критикой на конкурс молодых исполнителей «Новая волна». По его мнению, под руководством композитора Игоря Крутого мероприятие утратило профессиональный уровень. Свои претензии 58-летний артист озвучил на фоне многолетнего конфликта с 72-летним композитором, сообщил Voice.

«Этот странный конкурс нельзя называть профессиональным с тех пор, как его покинул Раймонд Паулс. Как только конкурс перешел в руки Крутого — все это превратилось в самодеятельный провинциальный балаган и междусобойчик», — высказал мнение Фадеев.

По информации издания, Фадеев считает, что Крутой загубил конкурс, который задумывался как трамплин для новых музыкальных дарований. В своем высказывании музыкант назвал «Новую волну» «провинциальным балаганом и междусобойчиком». Он также подчеркнул, что за все время существования проект так и не смог по-настоящему помочь талантливым исполнителям заявить о себе.

«Этому конкурсу больше 25 лет, вы помните хоть одного победителя? Когда я понял, как там все устроено, я оттуда ушел. Я не хотел быть частью хуторского кооператива имени Игоря Крутого», — резюмировал продюсер.

По информации издания, история их противостояния началась в 2015 году. Тогда Фадеев и Крутой не смогли договориться об условиях создания музыкальной премии «Виктория», и в итоге Фадеев отказался от участия в организации мероприятия.

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