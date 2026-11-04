Губернатор вручил награды врачам, героям СВО и многодетным семьям в День народного единства

Высшая награда региона

Звание «Почетный гражданин Московской области» получила Тамара Белоусова, возглавляющая Видновский перинатальный центр. В этом медучреждении ежегодно рождается порядка 6 тыс. детей, а помощь здесь получают более 1,2 млн жительниц региона. В центре выхаживают младенцев, появившихся на свет на шестом месяце беременности, и детей с экстремально низким весом. Благодаря работе Белоусовой в центре внедрили уникальные методики диагностики и лечения осложнений беременности, а также проводят сложнейшие операции, сохраняющие репродуктивное здоровье пациенток.

«1 июня 2013 года в День защиты детей на базе родильного дома в Видном был открыт наш перинатальный центр, а через 5 лет ‒ детский корпус с реанимацией и отделением для выхаживания недоношенных детей. Для нас важно не только сохранять высокий уровень медицинской помощи, но и улучшать условия для мам и детей.Благодаря решению губернатора в этом году началось строительство еще одного корпуса ‒это стационар на 200 коек, который будет оборудован современными родильными залами, одно- и двухместными палатами и всем необходимым», ‒ рассказала Тамара Белоусова.

Фото: [ Александра Степанова ]

Герои СВО и многодетные семьи

Орден Мужества получил Артем Чурилов, отличившийся храбростью и отвагой в ходе специальной военной операции. Вернувшись, он продолжил трудиться на благо земляков: окончил программу «Герои Подмосковья», а летом возглавил отделение Ассоциации ветеранов СВО в Чехове.

«Эта награда не мне лично, а всему подразделению нашего гвардейского полка, выполняющего задачи на ключевых направлениях в зоне спецоперации. Хочу выразить слова благодарности, вам, Андрей Юрьевич, за вклад и поддержку, которую вы оказываете бойцам, находящимся на линии боевого соприкосновения, а также тем, кто вернулся и осваивает гражданские профессии», ‒ сказал Артем Чурилов.

Фото: [ Александра Степанова ]

Награды нашли и две многодетные семьи. Орден «Родительская слава» вручили супругам Зубрий, воспитывающим восьмерых детей. Нина — домохозяйка, Илья служит в храме, преподает в школе-пансионе и руководит образовательными проектами, связанными с культурным наследием и трудовым воспитанием. Старшие дети уже получили вузовские дипломы и выбрали разные пути — от офтальмологии до горного инжиниринга и педагогики. Семья увлекается альпинизмом: Илья с сыновьями поднялся на Эльбрус, Казбек и Демавенд.

«Универсального рецепта воспитания у нас, наверное, нет. Но я точно знаю: дети перенимают не столько слова родителей, сколько их образ жизни и настоящие ценности. Если ты любишь порядок, интересуешься историей родного края, путешествуешь и развиваешься, все это постепенно становится близко и детям. Мы стараемся чаще быть вместе: ходим в горы, изучаем небольшие города. Такие поездки объединяют семью», ‒ сказал Илья Зубрий.

Фото: [ Александра Степанова ]

Медаль ордена «Родительская слава» досталась Марине и Максиму Лукичевым из Балашихи. У них четверо сыновей, и каждому родители дали имя на букву «М» — Матвей, Мирон, Марк и Михаил. Глава семьи более 25 лет служит в органах внутренних дел, участвовал в подготовке полицейских отрядов для охраны порядка на Олимпиаде в Сочи в 2014 году и на чемпионате мира по футболу в 2018-м. Марина по образованию лингвист и журналист, работала в школе, а теперь посвящает себя семье.

Культура, спорт и лесное хозяйство

Медаль «За труды в культуре и искусстве» получил художник Федор Помелов. Он работает в разных жанрах — от пейзажа до индустриальной темы. В 2019 году к юбилею родного края он представил выставку «Мой Серпухов» из 100 работ. Помелов регулярно участвует в международных, всероссийских и региональных выставках, а его картины хранятся более чем в 50 музеях.

«В 2008 году я окончил Суриковский институт и с тех пор работаю как свободный художник. Люблю писать с натуры, поэтому много путешествую: был в Америке, Китае,странах Европы, а теперь в основном открываю для себя Россию. Создаю пейзажи, портреты, натюрморты, а еще люблю изображать советскую технику — тракторы, комбайны.Мои работы приобретают музеи и частные коллекционеры. Кроме участия в выставках, провожу мастер-классы для детей», ‒ говорит Федор Помелов.

Фото: [ Александра Степанова ]

Ордена «За заслуги перед Московской областью» III степени удостоен Игорь Акинфеев — заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион страны, многолетний капитан и вратарь ЦСКА. Он помогает развивать детский спорт в Подмосковье: с 2018 года проводит турнир с участием команд из лучших футбольных школ России и других стран. В следующем году при поддержке области в Реутове завершится реконструкция спорткомплекса «Старт», где разместится Академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова.

Фото: [ Александра Степанова ]

«Хотел бы выразить благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву не только за вручение почетного Ордена, но, в первую очередь, за оказанное доверие и поддержку проектов моего Фонда, направленных на развитие детско-юношеского спорта. Спорт в Подмосковье будет развиваться и крепчать. Проекты нашего Фонда направлены не только на рост и воспитание юных футболистов, помощь в развитии в спорте высших достижений, но и направления массового спорта и здорового образа жизни», ‒ сказал Игорь Акинфеев.

Звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Московской области» присвоено Сергею Фролову. Под его началом в Луховицком лесничестве системно восстанавливают и сохраняют леса. Фролов занимается и экологическим просвещением — при его участии в округе открыли 8 школьных лесничеств, где дети изучают лесное хозяйство и учатся бережно относиться к природе.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства.