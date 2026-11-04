Серьезный инцидент произошел с пассажирским лайнером, выполнявшим рейс из Минска в Москву. У самолета Boeing 737-800 отказал один из двигателей прямо во время захода на посадку, однако благодаря оперативным действиям экипажа все обошлось без жертв и разрушений, сообщил URA.RU со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации издания, нештатная ситуация возникла, когда воздушное судно находилось примерно в 1,5 километрах от земли и приближалось к аэропорту Внуково. Обороты двигателя внезапно упали, после чего он отключился в автоматическом режиме.

По данным издания, пилоты мгновенно отреагировали на сбой: они объявили сигнал срочности и взяли управление в свои руки. Несмотря на отказ техники, посадка прошла штатно. Как отмечается, никто из пассажиров не получил травм, а самолет благополучно приземлился в Москве.

Ранее сообщалось, что компания Air Serbia вернула самолет в Белград из-за проблем с досмотром экс-вице-премьера Сербии.