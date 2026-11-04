«Самые легкие деньги»: Григорий Лепс рассказал, как ему заплатили, чтобы он не пел

Народный артист России Григорий Лепс поделился воспоминаниями о том, как заработал свои первые и, по его признанию, самые легкие деньги. До того как стать звездой эстрады, будущий певец выступал в ресторанах Сочи. Об этом он рассказал в социальной сети.

Самый легкий заработок

В своем первом посте Лепс приоткрыл завесу тайны над тем, как проходили его первые заработки на сцене. По словам артиста, самые легкие деньги в его жизни были заработаны еще в Сочи. Однажды в ресторан пришла компания гостей, которая заплатила музыканту не за выступление, а наоборот — чтобы он не пел и не мешал им разговаривать. Этот курьезный случай стал для Лепса своеобразным рекордом по самому короткому нахождению на сцене.

«Самые легкие деньги в своей жизни я заработал еще в Сочи. Компания пришла в ресторан и заплатила, чтобы я не пел, не мешал им разговаривать», — отметил Лепс в соцсети.

Рекорд на выносливость

Совсем иначе сложилась ситуация в другом случае, о котором артист рассказал во втором сообщении. Лепс вспомнил о своем личном рекорде по длительности выступления. Ему удалось непрерывно петь на сцене 8,5 часа. Артист уточнил, что провел за работой время с 8 вечера до половины пятого утра. Это также произошло в Сочи.

Ранее сообщалось, что Стас Михайлов считает свой особняк слишком большим.