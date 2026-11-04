Более 30 россиянок задержаны в Анкаре: посольство сообщило о депортационном центре и изъятии телефонов

В турецкой столице задержали свыше 30-ти гражданок России. Как сообщили в среду, 4 ноября, в пресс-службе российского посольства в Турции, основанием послужили обвинения в несоблюдении норм морали и общественного порядка, сообщило ИА Регнум.

По информации дипмиссии, задержания прошли еще 23 октября. Полицейские рейды охватили несколько ночных клубов Анкары, включая «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». Турецкие власти объяснили свои действия угрозой общественной безопасности и нарушениями морального характера.

По данным издания, сейчас задержанные россиянки находятся в депортационном центре Анкары. У них изъяли мобильные телефоны. Посольство России в Турции уже предприняло шаги, чтобы обеспечить консульский доступ к гражданкам.

Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале Baza, в Турции задержали не только гражданок РФ, сообщил «Росбалт». Общее число задержанных женщин превысило 100. При этом большинство из них являются гражданками стран, входящих в СНГ.

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