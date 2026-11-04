Турнир по футзалу в Подольске: шесть школ, шесть матчей, яркие победы и разгромный счет 9:0

В подольском комплексе «Спорт-Сервис» прошел турнир по футзалу в группе «Г». На площадку вышли шесть учебных заведений: гимназия № 4, лицей Климовска, лицей № 1 из поселка Львовский, школа «Бородино», школа № 24 и школа № 5. В общей сложности было сыграно шесть матчей, сообщила администрация городского округа.

Гимназия № 4 оказалась сильнее лицея Львовского (2:0) и школы «Бородино» (1:0). Сама «Бородино» взяла верх над лицеем Климовска со счетом 2:1. Школа № 5 разгромила школу № 24 — 2:0, а встреча с лицеем Львовского завершилась миром (0:0). Самым результативным получился матч между лицеем Климовска и школой № 24: лицей отправил в ворота соперника девять безответных мячей. Мероприятие прошло в воскресенье, 1 ноября.

К турниру школьники готовились основательно, оставаясь на тренировки после уроков. Ученик 11 класса школы «Бородино» Сергей Кожемяко обратил внимание, что в этом году размер игрового пространства увеличили. По его словам, это дало командам больше свободы для маневров.

«В прошлом году разметка была другой, поле — меньше. Сейчас стало больше свободных зон, так играть интереснее», — поделился Сергей.

Футзал отличается от большого футбола не только габаритами площадки. В классическом варианте на поле одновременно играют по пять человек от каждой команды, включая голкиперов. Матч разбит на два тайма по 20 минут чистого времени. Мяч используется специальный, с низким отскоком. А от игроков требуются быстрота решений, точность пасов и слаженность действий.

Ранее сообщалось, что школьница из Химок завоевала серебро национального чемпионата «Абилимпикс».