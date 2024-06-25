Шоумен Кушанашвили еще не в состоянии говорить после операции

Шоумен Отар Кушанашвили еще не может говорить после операции, на данный момент он периодически выходит из медикаментозного сна и общается взглядом. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что состояние телеведущего на сегодняшний день является стабильным, он постоянно приходит в себя, однако лишь взглядом и жестами просит пить.

Отмечается, что Кушанашвили находится в отдельной палате.

Напомним, что на днях шоумена экстренно госпитализировали в Красногорске. У него была диагностирована острая непроходимость кишечника, телеведущий был экстренно прооперирован. В ходе оперативного вмешательства у Кушанашвили была выявлена опухоль.