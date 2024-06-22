Шоумен Кушанашвили встретил свой день рождения в реанимации под аппаратом ИВЛ

Журналист Отар Кушанашвили отметил свой 54-й день рождения в реанимационной палате, где он находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что на данный момент его состояние оценивается врачами как стабильное, ему продолжают вводить разные лекарственные препараты.

Добавляется, что отмечать свой 54-й день рождения Кушанашвили не планировал проводить в кругу друзей. Возможно, он собирался сегодня посетить Нижний Новгород, где пройдет матч команд футбольной медиалиги, так как является амбассадором любительского ФК «Родина медиа» и посещает все игры команды.