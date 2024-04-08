Шпажистка из Воскресенска стала чемпионкой России

Спортсменка Татьяна Андрюшина из подмосковного Воскресенска достойно представила округ и область на турнире в рамках чемпионата России по фехтованию. Ей удалось подняться на верхнюю ступень пьедестала почета по итогам командных соревнований.

Мероприятие проводили в Перми. 33-летняя Татьяна Андрюшина выступила в составе первой сборной команды Московской области на соревнованиях по фехтованию на шпагах среди женщин. По итогам шпажистка стала чемпионкой России, забрав в копилку своих достижений престижную спортивную награду.

Вручение наград проводили в торжественной обстановке. Лично их вручали президент Пермской краевой Федерации фехтования, мастер спорта СССР Юрий Козлов, а также доктор экономических наук и мастер спорта СССР Николай Бухвалов. Участвовал и Андрей Быков — главный судья прошедших соревнований и судья международной категории.

Татьяна Андрюшина — обладательница золотой медали командного зачета чемпионата мира 2013 года, который проводился в Будапеште. Она завоевала серебряные медали чемпионатов мира и Европы в 2019 году, также в командном турнире. На счету талантливой воскресенки также бронза Кубка и Чемпионата России 2009 и 2010 гг. Достижения Андрюшиной можно перечислять бесконечно: в фехтовании она с 2002 года. В 2005 ее включили в сборную команду РФ.