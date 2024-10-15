Шура раскрыл, почему у него появилась тяжелая болезнь

В интервью для «Пятого канала» певец Шура, чье настоящее имя — Александр Медведев, сообщил , что его диагноз онкологии в начале 2000-х стал следствием его беспорядочной жизни.

Он признал, что в молодые годы отличался юношеским максимализмом, не ценил окружающих и поступал так, как ему хотелось, не задумываясь о последствиях своих действий.

Также артист отметил, что имел достаточно средств и мог позволить себе практически все. В настоящее время Шура преобразился и глубоко благодарен тем, кто его поддерживал.

Он выразил признательность тем, кто оказывал ему финансирование. Певец добавил, что сумел преодолеть свою болезнь.

В завершение Шура разъяснил, по каким причинам не планирует заводить детей.

Ранее сообщалось, что Шура собирается когда-нибудь занять место на аллее Кузьминского кладбища в Москве.