Шура раскрыл, почему у него появилась тяжелая болезнь
Фото: [соцсети]
В интервью для «Пятого канала» певец Шура, чье настоящее имя — Александр Медведев, сообщил, что его диагноз онкологии в начале 2000-х стал следствием его беспорядочной жизни.
Он признал, что в молодые годы отличался юношеским максимализмом, не ценил окружающих и поступал так, как ему хотелось, не задумываясь о последствиях своих действий.
Также артист отметил, что имел достаточно средств и мог позволить себе практически все. В настоящее время Шура преобразился и глубоко благодарен тем, кто его поддерживал.
Он выразил признательность тем, кто оказывал ему финансирование. Певец добавил, что сумел преодолеть свою болезнь.
В завершение Шура разъяснил, по каким причинам не планирует заводить детей.
Ранее сообщалось, что Шура собирается когда-нибудь занять место на аллее Кузьминского кладбища в Москве.