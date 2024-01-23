Онкобольной Шура займет место на Кузьминском кладбище

Исполнитель хита «Отшумели летние дожди» Шура (Александр Медведев) борется со страшной болезнью и уже подготовился к самому плохому исходу. Об этом пишет Mordovmedia.

У артиста нашли онкологическое заболевание несколько лет назад, однако он не отчаивается, а продолжает свою яркую карьеру в мире шоу-бизнеса. Тем не менее реальность иногда заставляет подумать о будущем. Шура посчитал, что нужно быть готовым к плохому сценарию и поступил как предусмотрительный гражданин.

СМИ сообщают, что певец собирается когда-нибудь занять место на аллее Кузьминского кладбища в Москве. Хотя сам Шура отмечал, что лучше бы его похоронили на родине в Новосибирске. Вероятно, звезде хочется в итоге соседствовать рядом с другими почившими селебрити.

Шура пояснил, что еще не собирается в мир иной, а просто подготовился. Он даже померил гроб и отметил его удобство.

«Когда придет время, я буду готов», — заключил исполнитель.

Как уточняет издание «Утро.ру», родственники беспокоятся за Шуру, ведь в 2023 году он серьезно загрузил себя работой. При его состоянии здоровье нужно беречь тщательнее. Ситуацию, как полагают, может усугубить и микроинсульт, перенесенный артистом в конце прошлого года. Звезде стало плохо во время поездки в Крым, но врачам удалось помочь пациенту.

Ранее сообщалось, что известная ведущая и актриса уехала из России.