Шура рассказал, почему не общается с бывшими одноклассниками

Известный певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) откровенно рассказал о своих школьных годах. Как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», артист не поддерживает связь с одноклассниками.

Сам Шура объяснил, что не хочет общаться с ними из-за стресса и негативных воспоминаниях. По его словам, одноклассники постоянно выводили его из себя, совершая поступки, которые вызывали у него лишь раздражение.

«Меня бесили мои одноклассники: у нас учителя были все пожилые, я очень уважительно относился к возрасту, но мои одноклассники что-то делали и всегда попадали на мои комментарии», — рассказал артист.

В результате Шура так и не обменялся с ними телефонными номерами. Хотя иногда бывшие одноклассники приходят на его концерты в разных городах, но организованных встреч у них никогда не бывает.

Певец признался, что завидует современному поколению, так как сейчас у школьников есть гаджеты и соцсети, которые позволяют легко поддерживать связь с друзьями даже спустя много лет. В его время таких возможностей не было. Шура также негативно высказался об условиях в школе, упомянув в том числе и туалеты, которые, по его словам, оставляли желать лучшего.

Ранее певец Филипп Киркоров рассказал, почему не поддерживает связь с бывшими одноклассниками.