Андрей Воробьев рассказал об итогах выполнения Народной программы «Единой России» в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках форума «Подмосковье. Есть результат» рассказал об итогах выполнения Народной программы партии «Единая Россия» в регионе за пять лет.

Глава региона отметил, что особое внимание уделили строительству объектов социальной инфраструктуры. За пять лет в области было открыто свыше 100 новых медицинских учреждений, в том числе ДКЦ им. Л. М. Рошаля.

«Там помогают детям со всей России, в самых сложных случаях. И эти усилия уже дают ощутимый результат. Только за прошлый год детская смертность в стационарах по региону снизилась на ощутимые 20%, а в целом — почти на 8%», — рассказал губернатор.

Он отметил, что меры поддержки в регионе получают почти 18 тыс. медиков. Особенно востребованы программы компенсации аренды жилья и социальной ипотеки.

В рамках развития транспорта запустили ЦКАД и реконструировали вылетные магистрали.

«Буквально вчера мы открыли очередной участок ЮЛЫ. Огромный проект будет завершен в сентябре этого года», — сообщил Воробьев.

Он рассказал, что в новое жилье переехали более 36 тыс. человек. Число парков в области составляет 219. Объекты активно благоустраивают. Также создают лесопарки. Кроме того, модернизируется сфера ЖКХ. В целом число жалоб жителей практически по всем ключевым направлениям снижается.