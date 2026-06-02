Андрей Воробьев рассказал об итогах выполнения Народной программы «Единой России» в Подмосковье
Губернатор Подмосковья подвел итоги выполнения Народной программы в регионе
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках форума «Подмосковье. Есть результат» рассказал об итогах выполнения Народной программы партии «Единая Россия» в регионе за пять лет.
Глава региона отметил, что особое внимание уделили строительству объектов социальной инфраструктуры. За пять лет в области было открыто свыше 100 новых медицинских учреждений, в том числе ДКЦ им. Л. М. Рошаля.
«Там помогают детям со всей России, в самых сложных случаях. И эти усилия уже дают ощутимый результат. Только за прошлый год детская смертность в стационарах по региону снизилась на ощутимые 20%, а в целом — почти на 8%», — рассказал губернатор.
Он отметил, что меры поддержки в регионе получают почти 18 тыс. медиков. Особенно востребованы программы компенсации аренды жилья и социальной ипотеки.
В рамках развития транспорта запустили ЦКАД и реконструировали вылетные магистрали.
«Буквально вчера мы открыли очередной участок ЮЛЫ. Огромный проект будет завершен в сентябре этого года», — сообщил Воробьев.
Он рассказал, что в новое жилье переехали более 36 тыс. человек. Число парков в области составляет 219. Объекты активно благоустраивают. Также создают лесопарки. Кроме того, модернизируется сфера ЖКХ. В целом число жалоб жителей практически по всем ключевым направлениям снижается.
«Мы одна страна, одна большая семья. Наша сила всегда была в сплоченности, в умении уважать и поддержать друг друга, объединиться ради общего дела. Пока мы едины, мы — непобедимы, как говорят в „Единой России“. Так и есть!» — заключил Воробьев.