Скончалась актриса Нина Марушина

На 92-м году жизни скончалась советская и российская актриса Нина Марушина. О ее смерти сообщило руководство Московского драматического театра имени Пушкина, где она служила долгие годы, пишет The Voice. Причиной ухода стала продолжительная болезнь. Коллектив театра выразил глубокую скорбь.

Нина Марушина родилась 16 мая 1935 года в Саратове. Она окончила филологический факультет Саратовского университета, а затем поступила в Школу-студию МХАТ. С 1962 года актриса была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. На его сцене она сыграла десятки ролей.

Широкую известность Нине Марушиной принесла роль Лили Дьяковой в популярном сериале «День за днем». Также зрители запомнили ее по фильмам «Обломов», «Поднятая целина», «Про Ромку и его друзья». Всего в ее фильмографии более 20 работ. В 1995 году актрисе было присвоено почетное звание заслуженной артистки России.

Марушина была замужем за заслуженным артистом России Валентином Буровым. Он ушел из жизни 16 апреля 2009 года и похоронен на Хованском кладбище.

