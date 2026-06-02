Протечки в бизнес-центрах: эксперт назвал главные риски

Протечки в офисах и бизнес-центрах случаются чаще всего — и это не случайность. Водопровод там обычно проходит сквозь несколько этажей и помещений, так что авария у одного арендатора с легкостью зальет соседей. На втором месте, как рассказал в интервью радио Sputnik руководитель направления урегулирования корпоративных убытков СберСтрахования Александр Фатунов, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны. Кофемашины, кулеры, посудомойки и раковины создают дополнительные риски, особенно если для подключения используются гибкие шланги, а трубы давно не видели замены. И когда такое заведение находится на первом этаже жилого дома, вероятность протечки сверху тоже нельзя сбрасывать со счетов.

По его словам, в зоне риска — и торговые помещения с розничными магазинами. Многие из них тоже ютятся на первых этажах жилых или коммерческих зданий с изношенными коммуникациями. Одна протечка может разом накрыть торговый зал, склад и кассовую зону. В итоге бизнес теряет не только оборудование, но и товар, который уже не выставить на витрину. Отдельная история — производственные помещения. Здесь заливы часто случаются из-за несвоевременного обслуживания, скрытых дефектов труб, износа соединений и отсутствия регулярных проверок. И если вода попадает в производственную линию или систему электроснабжения, работа предприятия может остановиться всерьез и надолго.

Что делать, чтобы снизить риски? Эксперт советует регулярный контроль инженерных систем и базовую профилактику. В помещениях с открытой прокладкой водопровода стоит установить системы контроля протечек — они могут автоматически перекрыть воду и отправить тревожное уведомление ответственному сотруднику, еще до приезда аварийных служб. Также важно ежедневно проверять состояние коммуникаций и уделять особое внимание оборудованию, которое постоянно подключено к водопроводу: кулерам, кофемашинам, питьевым автоматам. Перед уходом лучше перекрывать подачу воды — такие приборы через гибкие шланги особенно уязвимы к перепадам давления в городских сетях.

По его мнению, отдельного контроля требуют помещения под крышей. Здесь важно регулярно осматривать ливневую канализацию и герметичность соединений водостока. При перестановке мебели, оборудования или крупных товаров эти коммуникации легко повредить, а это риск скрытых протечек. И перед уходом с работы стоит проверять, закрыты ли окна, особенно если синоптики обещают ливни и сильный ветер. Даже короткий дождь при неблагоприятной погоде может наделать серьезных внутренних повреждений.

Фатунов подчеркнул, что страхование остается одним из ключевых инструментов защиты. Полис помогает покрыть расходы на ремонт помещения, восстановление оборудования, замену испорченного товара и даже убытки из-за вынужденной остановки работы. Если протечка все же случилась, алгоритм прост: как можно быстрее перекрыть воду, вызвать специалистов управляющей компании или аварийной службы. До начала уборки обязательно зафиксировать последствия — сделать фото и видео повреждений, сохранить пострадавшее имущество, а также документы на оборудование и товарные остатки.

