Новый тренд на рынке труда: эксперт пояснил, почему работодатели инвестируют в здоровье сотрудников

В России набирает обороты новый тренд: работодатели все чаще оплачивают сотрудникам не только базовую страховку, но и санатории, лечение, комплексные чекапы и даже бьюти-процедуры. Как пояснил в эфире радио Sputnik HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян, за этой щедростью стоит не просто добрая воля, а жесткий экономический расчет.

По его словам, если у компании есть ДМС, собственная здравница или надежный партнер в лице пансионата или клиники, почему бы не направить эти ресурсы на оздоровление сотрудников? Речь идет о заботе о ментальном и физическом здоровье, но с совершенно прагматичным подтекстом. Ценный работник, которому доверяют внутренние процессы, коммерческие тайны и сложные задачи, — штучный товар. Если он выйдет из строя, придется искать нового, вводить в курс дела, снова доверять, рисковать. И если человек прошел испытательный срок, не выносил мозг и работал хорошо, то периодически «следить за ним» и вкладываться в его здоровье оказывается банально дешевле, чем искать замену. Так что отпуска в пансионаты — это не благотворительность, все просчитано до копейки.

Эксперт подчеркнул, что самый востребованный бонус сегодня — чекап, то есть комплексная проверка здоровья и сдача анализов. А если говорить о немедицинских опциях, то сотрудники больше всего ценят частичную или полную компенсацию фитнеса. Также в топе — оплата дороги до работы и обратно (такси, электричка, маршрутка), а для руководителей высшего звена — корпоративный автомобиль. Отдельной строкой идут корпоративные обеды: некоторые сервисы уже внедрили B2B-разделы, где человеку загружают в систему баллы. Находясь в офисе, он может в радиусе полутора километров обедать и расплачиваться этими баллами — очень удобная и, как показывает практика, работающая система мотивации.

