Суши и чеснок под запретом: шеф-повар назвал главные ошибки на романтическом пикнике

Свидание на свежем воздухе требует не только романтического настроя, но и вдумчивого подхода к меню. Шеф-повар Александр Михалев в интервью радио Sputnik объяснил, что брать с собой на романтический пикник категорически не стоит. Тяжелая пища здесь ни к чему, а популярные суши и роллы в жаркую погоду портятся на удивление быстро и могут стать откровенно опасными. Вместо этого лучше присмотреться к чему-то более легкому и стабильному.

По его словам, отличный вариант — бутерброды или овощной салат с авокадо, но с важным условием: заправку нужно нести отдельно и добавить уже на месте. С собой можно взять багет и консервированный паштет (именно заводской, а не открытую дома банку из холодильника — чтобы ничего не испортилось), мясную нарезку в заводской упаковке, маслины, оливки, свежие фрукты и ягоды на десерт, нарезанную дыню, лаваш и хумус. И главный лайфхак от шефа: все это должно быть без чеснока. Романтический вечер и специфический запах — вещи несовместимые.

Шеф-повар добавил, что из напитков обязательный минимум — минеральная вода, без нее действительно никуда. А вторым номером идет легкий, будоражащий воображение напиток. И тут же ключевое напоминание: не забыть штопор. Обиднее ошибки на пикнике, пожалуй, не придумать.

По его мнению, посуда — отдельная песня. В идеале нужна винтажная крутая корзина. Если такой нет, сойдет тряпичная сумка, но только не коробка и не рюкзак. Стеклянные бокалы обязательны — сейчас все любят делать селфи, и тот самый будоражащий напиток, разлитый по красивым фужерам, станет идеальным кадром. Столовые приборы тоже должны быть не пластиковыми. И, конечно, сухие и влажные салфетки плюс мусорные пакеты, чтобы после ухода осталась только память о прекрасном вечере, а не следы пикника на траве.

