Ограничения на импорт из Армении могут нарушить поставки популярной рыбы в Россию

Россельхознадзор ограничил поставки рыбы из Армении — под удар попала популярная аквакультурная форель. Однако паники на прилавках не ожидается: доля армянской продукции на российском рынке составила всего 1% от всего импорта рыбы и морепродуктов. Отечественные производители уже наращивают объемы, а импорт из Турции, Китая и Ирана готов закрыть оставшиеся пробелы. Рост цен эксперты исключают, узнала редакция URA.RU .

Со 2 июня Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз рыбы и рыбной продукции из Армении. Из более чем 150 рыбных хозяйств республики работать с Россией продолжили только два предприятия — они прошли инспекцию и получили добро на отгрузки.

В «Рыбном союзе» подсчитали, насколько серьезным может быть удар для российского рынка. Оказалось — не очень. За весь 2025 год Армения поставила в РФ 9 тысяч тонн рыбы на сумму 72 млн долларов. Это смешная доля: 1% в весе и 2% в деньгах от всего импорта рыбы и морепродуктов.

Основной товар, который шел из Закавказья, — аквакультурная форель в охлажденном и замороженном виде. Здесь показатели чуть выше: около 7% всего российского рынка форели в прошлом году. А в январе — апреле 2026 года импорт из Армнии и вовсе вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,6 тысячи тонн. Это уже 12% от общего объема ввоза форели в физическом выражении.

Но даже эти цифры не пугают отраслевых экспертов.

Кто заменит Армению

Альтернативы уже есть. Кроме Армении, форель в Россию поставляют:

Турция

Китай

Иран

Небольшие объемы идут также из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. В «Рыбном союзе» уверены: диверсификация импорта позволит безболезненно пережить приостановку поставок из республики.

Своя рыба — не хуже

Главный козырь России — собственное форелеводство. В прошлом году объем производства аквакультурной форели на отечественных фермах достиг 74 тысяч тонн. Это на 3% больше, чем годом ранее.

В первом квартале 2026 года ключевые регионы показали еще более впечатляющий рост:

Карелия прибавила 19% (до 5 тысяч тонн)

Северная Осетия выстрелила на 93% (до 3 тысяч тонн)

Развитие внутреннего производства и гибкость импортных каналов, по мнению аналитиков, обеспечат стабильность предложения. А главное — позволят избежать скачка цен на форель, который так боятся покупатели. Армения уходит, но красная рыба на столе у россиян не исчезнет.

