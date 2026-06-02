Пельмени без вреда для живота: диетолог рассказала, как сделать блюдо полезнее с помощью цельнозерновой муки

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева в беседе с UfaTime.ru рассказала, как превратить традиционные пельмени в более полезное блюдо без вреда для желудка.

По словам специалиста, главный секрет — в тесте. Она рекомендовала заменять часть обычной муки на цельнозерновую, которая должна составлять не менее трети от общего объема. Тесто лучше замешивать на теплой воде с добавлением щепотки соли и оливкового масла. Для начинки диетолог посоветовала брать нежирное мясо: куриную грудку, индейку или молодую телятину. Обязательное дополнение — репчатый лук, морковь и свежая зелень, которые обеспечат порцию клетчатки.

Белева подчеркнула, что варить пельмени полезнее, чем жарить или запекать. Заправлять готовое блюдо лучше ложкой 10-процентной сметаны или натуральным йогуртом, а также свежей зеленью. В качестве гарнира диетолог назвала свежие овощи или квашеную капусту.

Пельмени, даже полезные, врач советует есть не чаще двух раз в неделю, ограничивая порцию 150 граммами. Она отметила, что при хроническом панкреатите в стадии стойкой ремиссии такое блюдо переносится хорошо при отсутствии индивидуальной непереносимости. Для здорового человека такой вариант, по словам Белевой, также предпочтителен: вкусно и без тяжести в животе. Диетолог напомнила, что ключ к пользе — качество ингредиентов и способ приготовления, а не отказ от любимых блюд.

Ранее диетолог рассказала, кому нельзя есть персики.