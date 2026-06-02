Стал отцом в 15 лет, но хочет забыть: как сложилась жизнь мальчика, женившегося на 38-летней

Уже как 14 лет назад 15-летний Андрей Джанзаков из города Шахты и его 38-летняя возлюбленная Марина Гуденко взорвали эфир «Пусть говорят». Школьник клялся в любви женщине, которая годилась ему в матери, а та рожала детей прямо во дворе дома. Сегодня Андрею 29 лет, он работает слесарем, женат в четвертый раз и просит не ассоциировать его с той историей. Корреспонденты KP.RU выяснили, как сложилась жизнь героя скандального ток-шоу.

«Красивый носик — мой любимый»

В студии программы «Пусть говорят» мало кто верил своим ушам. 15-летний подросток обнимал 38-летнюю женщину и с придыханием перечислял ее достоинства: глаза, нос — все было в восторженном списке. Разница в возрасте — 23 года — казалась неприличной. Но пару это не смущало.

Как выяснилось позже, отношения начались, когда Андрею было всего 13. Познакомились по телефону. Школьник прибавил себе возраст и представился 21-летним. Марина тоже слукавила: назвала свои 25 при реальных 38.

Они общались пять дней, после чего женщина приехала в гости. И осталась. Андрей регулярно пополнял ей счет мобильного, а вскоре Марина стала ночевать в доме подростка. Мать не препятствовала — сын убедил родных, что это его будущая жена.

Свой выбор юный влюбленный объяснял просто: «Я бедный, и она бедная. Молодым нужны деньги, а мы друг друга поняли».

Роды во дворе и мертвый младенец

Через год совместной жизни у пары родилась дочь Валерия. А затем наступила очередь близнецов. Роды принимали прямо во дворе дома, на матрасе. Один из младенцев родился мертвым.

Похоронили ребенка тут же — во дворе. Позже тело выкопали и перевезли на кладбище, оставив в шоке соседей и знакомых. Одна из них рассказывала: утром вышла во двор, увидела, как женщина командует, а подросток принимает роды. Потом попросила лопату.

Ситуацией заинтересовалась опека и детей, ожидаемо, изъяли. При этом у Марины уже было пятеро детей от предыдущих отношений. Никто из них к тому моменту не жил с матерью: одни воспитывались у родственников, другие — в детском доме. А старшая дочь Гуденко Кристина оказалась ровесницей Андрея.

Четыре брака, кражи и обязательные работы

Несмотря на скандалы и давление общественности, пара официально оформила отношения. Но счастья не вышло. Андрей попал в криминальную хронику — его поймали на кражах с дачных участков. Суд отправил его на обязательные работы.

К 2017 году, когда Андрею исполнилось 20 лет, брак с Мариной распался. Молодой человек быстро нашел новую избранницу — женщину постарше по имени Надежда. Но и этот союз оказался недолговечным. Надежда позже писала в соцсетях: Андрей бросил ее и продолжает жить с женщинами 45—60 лет.

Всего за плечами 29-летнего мужчины уже четыре брака. Нынешняя супруга — примерно его возраста. В 2025 году у пары родилась дочь.

«Не хочу ассоциироваться с этой историей»

Сегодня Андрей Джанзаков работает слесарем в родных Шахтах. В социальных сетях почти не появляется, ведет непубличный образ жизни. О прошлом вспоминать не хочет.

«Все это было так давно, что я даже не представляю, кому и зачем может быть интересна моя нынешняя жизнь. И вообще не хочу, чтобы меня продолжали ассоциировать с той историей с Мариной. Я хочу забыть это как страшный сон», — признался он в беседе с KP.RU.

Что стало с Мариной

Судьба 52-летней Марины Гуденко окутана слухами. По одним данным, она оказалась в местах лишения свободы. По другим — до сих пор живет в том же поселке, где когда-то проживала с Андреем. Местные поговаривают, что у нее вновь появился молодой ухажер. Где сейчас находятся ее дети — неизвестно.