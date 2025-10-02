Шведская лыжница готова отказаться от Олимпиады в случае допуска россиян
Известная шведская лыжница, неоднократная победительница этапов Кубка мира Линн Сван высказалась по поводу возможного участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года.
«Мой ответ — тогда я не хочу соревноваться. Однако я ведь не знаю, как себя почувствую, если окажусь на старте Олимпийских игр и они будут там», — цитирует Сван издание Expressen.
Вопрос о допуске российских спортсменов будет рассмотрен на заседании совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Организация объединяет такие виды спорта, как лыжные гонки, горнолыжный спорт, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и сноуборд.
Ранее глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Тува Мо Дюрхауг выступила против допуска российских спортсменов.