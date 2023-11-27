Шведский лыжник отморозил себе пенис на морозе в ходе этапа Кубка мира

О произошедшем инциденте рассказал сам пострадавший спортсмен сборной Швеции Калле Хальфварссон. По его словам, обморожение детородного органа случилось на этапе Кубка мира в финском городе Рукево во время масстарта.

По словам Хальфварссона, отмороженные в ходе соревнования гениталии ему пришлось отогревать несколько часов. Спортсмен посетовал на сильную боль, которую ему пришлось испытать при этом. Лыжник признался, что теперь переживает, сможет ли он снова раз стать отцом.

«Во время гонки я сильно отморозил пенис, по-настоящему! Я лежал и отогревался. Это было очень больно, ужасно! Хорошо, что у меня скоро родится второй ребенок. Если я буду так и дальше замерзать, то заводить детей будет сложно. Могу ли я описать боль? Нет. Кто знает, тот поймет. Могу сказать только, что это худшее, что вы можете испытать в жизни», – пожаловался шведский спортсмен в беседе с изданием Expressen.

К слову, произошедшая с Калле Хальфварссоном оказия отразилась не только на пенисе лыжника, но и лишь 18-й результат.