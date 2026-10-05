Второе рождение древнего напитка: диетолог рассказала, чем полезно козье молоко

Секрет долголетия и крепкого здоровья, как выясняется, может скрываться в продукте, который человечество распробовало еще на заре цивилизации. Речь идет о козьем молоке — напитке, способном преобразить работу всех систем организма и защитить его от опасных недугов, сообщил transsibinfo.com.

Продукт, сопровождающий человечество с древнейших времен, сегодня переживает второе рождение благодаря энтузиазму локальных фермеров. Развитие такого агробизнеса в Хабаровском крае доказывает: забота о здоровье людей и поддержка экологичных технологий идут рука об руку.

«Выбирая качественную натуральную продукцию местных хозяйств, мы инвестируем не только в собственное долголетие, но и в чистоту окружающей среды для будущих поколений», — уверена хабаровский врач-диетолог Надежда Долгих.

По мнению эксперта, мировые объемы этого ценного молока скромны — всего пара процентов от общего молочного рынка. Однако перерабатывать его гораздо выгоднее. Процесс обходится без сложной гомогенизации, поскольку микроскопические жировые фракции естественным образом удерживаются в сливках.

Козье молоко превосходит традиционные коровьи аналоги по количеству полезных жирных кислот, отметила эксперт. Оно помогает людям с непереносимостью лактозы легко усваивать ценные вещества. Из него изготавливают изысканные йогурты, ароматные масла и элитные сыры.

«Употребление натурального продукта укрепляет костную ткань, успешно заменяя привычные источники кальция без негативных последствий. Уникальные ферменты мягко успокаивают желудок, купируя воспалительные процессы в кишечнике», — рассказала хабаровский врач-диетолог Надежда Долгих.

По мнению эксперта, благодаря высокой концентрации цинка активно заживляются повреждения кожи и стимулируются защитные механизмы организма. Схожий с грудным молоком состав облегчает пищеварение, разгружая желудочно-кишечный тракт.

Изобилие полезных жиров поддерживает холестериновый баланс в норме, предотвращая сосудистые патологии. Редкий минерал селен мощно стимулирует иммунитет, а обилие чистейшего белка гарантирует правильный рост тканей.

«Один стакан козьего молока покрывает львиную долю суточной нормы кальция, калия, фосфора и витаминов группы B, ускоряя обмен веществ и помогая бороться с анемией», — пояснила Надежда Долгих.

Кроме того, продукт способствует безопасному снижению веса и снижает экологическую нагрузку на планету: козы выделяют значительно меньше метана по сравнению с коровами.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать молочные протеиновые коктейли.