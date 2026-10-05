Коллекция «Жэньминь жибао» и подарки делегаций: открытие Музея Востока приурочили ко дню рождения Восточного института

В среду, 7 октября, в кампусе ДВФУ на острове Русском откроется Музей Востока. Церемония начнется в час дня в корпусе D на шестом уровне, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, история собрания уходит корнями в далекое прошлое. 127 лет назад Восточный институт принял первых студентов во Владивостоке. С тех пор здесь побывали делегации из десятков стран, и каждая оставляла после себя что-то свое: природные эндемики, национальные украшения, предметы искусства и культуры, редкие книги. Все это годами хранилось и накапливалось, а теперь получает постоянный дом. Музей Востока представит студентам и жителям города страны Азии как единую культурную мозаику.

По данным издания, в программе церемонии открытия — презентация коллекции газеты «Жэньминь жибао», в которой отражена история визитов президента России Владимира Путина в Китай с двухтысячного года. Коллекцию собрал частный коллекционер из Пекина Пэн Лин — председатель Комитета по коллекционированию печатных изданий Ассоциации коллекционеров Китая, международный эксперт по экспертизе и оценке редких старопечатных китайских книг и уникальных рукописей, первооткрыватель рукописного свитка Цянь Юна. В дар университету коллекцию передал Русский культурный центр в Пекине.

Презентует собрание политолог и китаист, старший преподаватель кафедры Тихоокеанской Азии ДВФУ Андрей Дерябин. Он изучил публикации и расскажет, как российско-китайские отношения отражены на страницах главной газеты Китая. О самых значимых экспонатах музея, их историях и легендах расскажет директор Восточного института, проректор ДВФУ по международным отношениям Евгений Власов.

По данным издания, открытие музея приурочено ко дню рождения Восточного института и ДВФУ, который студенты и востоковеды всей страны отмечают 21 октября. В дни празднования гостями музея станут участники Молодежного саммита АСЕАН, Всероссийской научно-практической конференции Восточного института ДВФУ и IX Конгресса Российского общества преподавателей русского языка и литературы, а также первокурсники Восточного института.

После церемонии представителей СМИ приглашают на чаепитие в кабинет проректора по международным отношениям, где в последние годы проходят встречи с иностранными делегациями.

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