«У них скрученные эмоции»: аниматор, которую поддержал актер из «Игры престолов», рассказала о детях из богатых семей

Актер Юрий Колокольников, известный по ролям в сериалах «Конец света» и «Игра престолов», публично поддержал аниматора из Нижнего Тагила Любовь Витлусову. После творческой встречи в Екатеринбурге он записал видеообращение к режиссерам с просьбой дать женщине роль Бабы-яги в кино. Видео набрало 5,5 млн просмотров, сообщил tagilcity.ru. Аниматор поделилась опытом перевоплощения в сказочного персонажа, который пугает и одновременно восхищает детей разных поколений.

Витлусова в интервью корреспонденту издания высказала мнение, что особой разницы между детьми из разных городов она не замечает. Ни между тюменскими, челябинскими, екатеринбургскими, тагильскими, ни даже между московскими детьми с Рублевки. По ее словам, разница исчезает, если ты настоящий сказочный герой, а не просто аниматор.

Единственное исключение — дети из очень богатых семей. У них, как выразилась Витлусова, скрученные эмоции: их сложно удивить. Но и здесь работает другой механизм. Когда перестаешь стараться и просто живешь образом, получая удовольствие от того, что делаешь, это сразу откликается детям.

«Есть такое, что у детей из очень богатых семей скрученные эмоции, но у нас таких детей нет. Скрученные эмоции, я имею в виду на минималку, то есть их очень сложно удивить», — отметила Любовь Витлусова.

Что касается Нижнего Тагила, то родной город, по ее словам, никак не помогает и не мешает в работе. Это просто место, которое она любит всей душой, как и своих клиентов — многие из них восторженные, а те, кто заказывает постоянно, стали ее любимчиками. Особой суровости или отсутствия сюсюканья в тагильских детях она, кстати, не заметила.

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