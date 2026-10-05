В Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 510 тыс. жителей

С начала прививочной кампании в Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 510 тыс. человек, пройти вакцинацию взрослые могут бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления и во время выездов мобильных комплексов, дети — еще и в образовательных учреждениях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Вакцинация является наиболее действенной мерой профилактики гриппа и его последствий», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, процедура особенно важна для детей, лиц старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями, поскольку грипп может приводить к тяжелым осложнениям. Перед вакцинацией врачи осматривают пациентов на наличие противопоказаний. В поликлиниках региона можно пройти вакцинацию от коронавирусной и пневмококковой инфекций.

Записаться на прививку в поликлинике можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере «МАКС».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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