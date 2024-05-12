Швейцарский рэпер стал победителем «Евровидения-2024»

Швейцарский исполнитель Немо Меттлер, выступающий под псевдонимом Nemo вместе с композицией «The Code» одержали победу в «Евровидении» этого года, набрав наибольшее количество баллов по итогам голосования. Прямая трансляция всемирного конкурса велась на видеохостинге YouTube .

Из трансляции следует, что суммарно от зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл. Следом расположилась Хорватия и представляющий ее исполнитель Марко Пуришич (Baby Lasagna), с песней «Rim Tim Tagi Dim» – 547 баллов. Третье место заняла Украина, которую представляли певицы Alyona Alyona и Jerry Heil, совместно исполнившие «Teresa & Maria». Украинские исполнительницы набрали почти на сотню баллов меньше хорватского оппонента, получив от зрителей и жюри 453 балла.

На трансляции также можно было увидеть, как в ходе исполнения своей песни на бис после оглашения результатов, Nemo случайно разбил выигранную статуэтку в конце представления.

Ранее сообщалось об отмене концерта бардовского исполнителя Никитина в российской столице.