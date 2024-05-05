В Москве отменили концерт исполнителя бардовских песен Никитина

Мероприятие было запланировано на 14 июня. Концерт должен был быть посвящен 80-летию Никитина, которое он отметил 8 марта 2024-го года. На сайте отмечается, что купленные билеты можно сдать. Причины отмены выступления не уточняются.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Никитин отправлял деньги на нужды ВСУ. После начала специальной военной операции на Украине Сергей с супругой Татьяной переехали в США. Источники сообщали, что дуэт должен был принять участие в фестивале в Черногории, организацией которого занимается уехавшая из РФ актриса Чулпан Хаматова. Уточнялось, что средства, собранные с этого мероприятия, пойдут на нужды Украины.

Никитину 80 лет. Он является советским и российским композитором. В 1995-м году получил звание заслуженного деятеля искусств РФ.

Ранее мы сообщали, что блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева раскаялась за «голую» вечеринку и тайно посетила Донбасс.