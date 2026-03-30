«Сибирь» спаслась на последней секунде второго овертайма

В четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Сибирь» вырвала победу у магнитогорского «Металлурга» и продолжит борьбу в турнире. Единственная шайба была заброшена на последней секунде второго овертайма.

«Металлург», выигравший регулярный чемпионат, считался явным фаворитом и победил в первых трех матчах в серии. В четвертом матче в Новосибирске «Сибирь» сумела навязать борьбу. В самой концовке второго овертайма хозяева устроили штурм ворот соперника, и на последней секунде Антон Косолапов кистевым броском отправил шайбу в верхний угол ворот. Нападающий, забросивший свою первую шайбу в плей-офф КХЛ, сказал, что «всю душу вложил в этот бросок».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отдал должное сопернику: «молодцы, вышли умирать». При этом в своей обычной экспрессивной манере специалист раскритиковал судейство.

Пятый матч серии пройдет в Магнитогорске 1 апреля.