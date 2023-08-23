Сиквел сериала «Секс в большом городе» продлили на третий сезон

Сериал «Просто так» (сиквел «Секса в большом городе») продлили на третий сезон, сообщает Daily Mail.

Эпизоды первых двух сезонов вызвали большой интерес у зрителей, поэтому компания Max решила снимать продолжение.

Сериал «Просто так» доступен на стриминговых площадках в России. Отмечается, что в соответствии с российским законодательством из эпизодов изъяты сцены и диалоги с ЛГБТ-тематикой.

Пока не уточняется актерский состав третьего сезона. Так, актриса Ким Кэттролл (в «Сексе в большом городе» она сыграла Саманту Джонс) отказалась от участия в сиквеле из-за крайне неприязненных отношений с Сарой Джессикой Паркер (Кэрри Брэдшоу). Правда, в концовке второго сезона она мелькнула в эпизоде. Издание утверждает, что на съемочной площадке враждующие актрисы не пересекались.

Оригинальный сериал «Секс в большом городе» выдержал шесть сезонов и шел с 1998 по 2004 гг.