Сильнейшая российская теннисистка сыграет с первой ракеткой Украины на турнире Вашингтоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Вашингтоне, обыграв бельгийку Элизе Мертенс – 6:3, 7:5.

В следующем поединке Касаткина сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая была сильнее белоруски Виктории Азаренко – 7:6, 6:4.

Таким образом, эта встреча станет противостоянием двух сильнейших теннисисток России и Украины. Касаткина занимает 11-ю строчку в рейтинге, Свитолина – 27-ю.

Матч состоится завтра. Букмекеры оценивают шансы соперниц как равные. Касаткина и Свитолина встречались друг с другом семь раз, и россиянке ни разу не удавалось победить. В последний раз теннисистки встречались друг с другом в начале июня в 1/8 финала «Ролан Гарроса». Свитолина победила в двух сетах – 6:4, 7:6.