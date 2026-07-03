Сильнейшие пауэрлифтеры и стронгмены со всего мира примут участие в фестивале «Прайд Спорт Фест»

Сильнейшие пауэрлифтеры и стронгмены из России, США, Европы и других стран примут участие в фестивале «Прайд Спорт Фест» в Москве. Мероприятие пройдет 11–12 июля на арене VK Stadium, сообщает WPFP — Всемирная федерация пауэрлифтинга Pride.

В программе фестиваля — международные Pro-турниры по пауэрлифтингу и силовому экстриму, тренировки, паблик-токи и автограф-сессии со звездами спорта, развлечения, киберзона и детские игровые мастер-классы.

Сердце фестиваля — «Кубок памяти Николая Каганского». Международный Pro-турнир по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и строгому подъему на бицепс пройдет в Москве в третий раз. В турнире примут участие и представители Подмосковья: Андрей Сапожонков из Талдома (жим лежа), Анатолий Сербин из Люберец (жим лежа), Дмитрий Жемаркин из Серпухова (строгий подъем на бицепс), Анна Ших из Дмитрова (классическое троеборье).

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Гости фестиваля смогут проверить силы в строгом подъеме штанги на бицепс, гиревом спорте, жиме лежа, ягодичном мосте, фитнес-челленджах, армрестлинге, воркауте и стритлифтинге. Самые смелые поборются в октагоне за мяч, а судить схватки будет победитель шоу «Титаны».

Также на фестивале пройдет масштабный вечер боев. В центральных поединках в октагоне сойдутся чемпион RCC Hard Виталий «Байкал» Ананин с популярным бойцом лиги TopDog Максимом «ВДВ» Федоровым, обладатель чемпионского кулона RCC Hard Владимир Мазур — с Саламом Рабадановым, а чемпион боев на льду Никита Гомзяков — с Джахаром Маджидовым.

Кроме них на фестивале пройдет несколько силовых шоу многократного мирового рекордсмена из Люберец Сергея «Русского Халка» Агаджаняна.

В 2025 году в рамках фестиваля пауэрлифтеры обновили 37 рекордов мира, 39 рекордов Европы и 56 рекордов России. В этом году среди участников будет разыгран приз в размере ₽25 млн.