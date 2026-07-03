Хрупкий баланс экосистемы: летние утята в Балашихе нуждаются в особой защите до осени

В Балашихе на Алексеевском пруду орнитологи зафиксировали необычное явление: местная кряква обзавелась потомством уже во второй раз с начала теплого сезона. Возраст утят — чуть больше недели, однако они уже активно передвигаются по водной глади и пробуют самостоятельно добывать корм, держась поблизости от матери. REGIONS выяснил , с чем связана такая особенность поведения птиц.

Выяснилось, что подобное явление, хоть и встречается нечасто, но достаточно хорошо изучено специалистами. По информации, полученной от сотрудников национального парка «Лосиный остров» (на чьей территории и расположен пруд), в Московской области ежегодно наблюдается несколько подобных случаев, когда водоплавающие птицы гнездятся повторно.

Как отмечают эксперты, лидерами по частоте таких «повторных браков» являются именно кряквы — по сравнению с другими пернатыми они значительно чаще принимают решение о втором выводке на протяжении одного лета.

«Если по каким-то причинам первый весенний выводок погибает из-за хищников, непогоды или других неблагоприятных факторов, у кряквы срабатывает защитный природный инстинкт. Птица приступает к повторному гнездованию. Эта биологическая стратегия позволяет виду сохранять численность популяции даже в жестких условиях дикой природы», — пояснили специалисты нацпарка.

Обычно первый цикл выведения птенцов у диких уток проходит в мае, а второй — в середине лета. Появившиеся на свет малыши развиваются стремительно: уже через пару часов после вылупления они способны держаться на воде и находить корм без помощи взрослых.

Новорожденные птенцы крякв демонстрируют удивительную самостоятельность — спустя всего несколько часов после появления на свет они уже уверенно держатся на водной глади и способны самостоятельно отыскивать пропитание, не прибегая к помощи взрослых особей. Подобная стремительная адаптация резко контрастирует с поведением других пернатых обитателей водоемов Московской области. Например, лебеди формируют постоянные пары и подходят к вопросу продолжения рода с куда большей ответственностью — они выводят потомство лишь единожды в год, посвящая значительную часть времени заботе и воспитанию своего молодняка.

Для утят, появившихся на свет во второй половине лета, каждый день становится испытанием на прочность. Они особенно беззащитны перед вызовами, которые таит в себе городская среда. От того, успеют ли эти запоздалые малыши окрепнуть и встать на крыло до прихода холодов, напрямую зависит сохранение природного равновесия в регионе.

В этой связи специалисты-орнитологи обращаются к посетителям парка «Лосиный Остров» и жителям Балашихи с рядом настоятельных рекомендаций. Во время прогулок по берегам водоемов следует выдерживать дистанцию, исключить резкие движения и попытки приблизиться к выводку вплотную. Только такой бережный подход позволит сохранить у птиц чувство безопасности, даст возможность спокойно наблюдать за их жизнью и не навредит пернатым обитателям парка.

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