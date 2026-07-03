Нефтехимия и гособоронзаказ: за счет чего Татарстан обогнал страну по росту промышленности в 2026 году

По итогам первых пяти месяцев 2026 года объем промышленного выпуска в Татарстане увеличился почти на 7%. Положительная динамика зафиксирована как в обрабатывающих производствах, так и в сегменте добычи полезных ископаемых, где в прошлом году наблюдалось снижение, обусловленное падением мировых котировок на углеводороды. Республиканские показатели существенно опережают общероссийские: в целом по стране промышленный рост за аналогичный период составил лишь 0,4%, сообщил интернет-портала KazanFirst.

Как сообщает интернет-портал KazanFirst со ссылкой на собственные источники, значительный вклад в достигнутые результаты внесли государственный оборонный заказ и ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей. При этом аналитики обращают внимание на риски замедления: отдельные отрасли демонстрируют более слабую динамику, а статистика не учитывает проблем с реализацией готовой продукции, которые уже возникают у некоторых предприятий.

Зампредседателя комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев связывает успехи промышленности прежде всего с гособоронзаказом, который, по его мнению, является ключевым драйвером для ведущих заводов региона. Парламентарий также указал на мультипликативный эффект: улучшение ситуации в оборонном секторе позитивно сказывается на смежных производствах.

«Как это будет по итогам года — говорить рано. Госзаказная часть растет, у нас госзаказ хороший», — сказал KazanFirst депутат.

Кроме того, депутат отметил, что в прошлом году были введены новые нефтехимические мощности, которые сейчас вышли на рабочий режим, что позволило преодолеть спад, фиксировавшийся ранее в этой сфере. Рост в добывающем секторе Галеев объясняет благоприятной конъюнктурой на мировом нефтяном рынке, однако подчеркивает: этот фактор носит краткосрочный характер. При этом он согласился с прогнозами о возможном замедлении темпов и подтвердил необходимость диверсификации экономики региона.

«Есть проблемы продаж. Одно дело добыча, другое — продажи. С продажами не знаю как: статистика сейчас плохо публикуется, она не всегда совпадает. То, что произвели, и то, что оплачено, — разные вещи. Здесь фиксируют, что произвели, а насколько это продано и оплачено — об этом мы с вами не знаем», — рассказал депутат.

Ранее сообщалось, что более ₽300 млн таможенных платежей перечислили резиденты ОЭЗ Подмосковья за первые 3 месяца 2026 года.