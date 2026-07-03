Прокуратура обжаловала приговор автору блога «Матерь Бложья» Митрошиной

Напомним, накануне Тверской суд Москвы признал ее виновной в отмывании денежных средств в особо крупном размере и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Сама Митрошина и ее адвокаты не стали обжаловать это решение, однако государственное обвинение посчитало приговор слишком мягким и подало апелляцию.

Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено после ее задержания 7 марта 2025 года в аэропорту Сочи. По версии следствия, Митрошина, несмотря на крупную задолженность перед налоговой службой, приобрела квартиру в центре Москвы на улице Большая Дмитровка стоимостью более ₽60 млн. Общая сумма отмытых средств, по данным следствия, превысила ₽115 млн.

Накануне Александра Митрошина рассказала о мошенницах, из-за которых боялась возвращаться в Россию.