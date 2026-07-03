Злаки, полынь и амброзия: биолог предупредил аллергиков о новом растении, которое зацветет в ближайшее время

Биолог ДГТУ Михаил Середа рассказал, что в июле в некоторых российских регионах еще остается в воздухе пыльца июньских растений-аллергенов, а вместе с этим расцветают новые растения, на которые чаще всего реагируют аллергики, сообщила rostovgazeta.ru.

В июле, по словам собеседника, в некоторых российских регионах начинают цвести злаки и различные виды полыни, на которые могут реагировать аллергики. При этом злаки, как уточняет биолог, это не только сельскохозяйственные культуры, но и степные и дикорастущие. Например, их достаточно много и в области, и в донской столице.

«Это, например, растения рода пырей, различные мятлики, овсяница, житняк и многое другое», — отмечает кандидат биологических наук, заведующий кафедрой «Ботаника и биоресурсы» Михаил Середа.

Также, по словам эксперта, уже скоро начнется обильное цветение амброзии — одного из самых опасных сорняков для россиян, склонных к аллергии. Специалист рекомендует аллергикам в этот период соблюдать меры предосторожности и следить за прогнозами концентрации пыльцы в воздухе.

«Это чужеродный североамериканский вид, поэтому, насколько я понимаю, иммунная система наших жителей не готова к таким носителям», — объясняет собеседник, уточняя, что в отдельных местах региона уже видел цветущую амброзию.

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